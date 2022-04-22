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В Сургуте ищут свидетелей ДТП, в котором BMW разорвало на части

Полиция Сургута ищет свидетелей ДТП, в котором погиб водитель BMW

В Сургуте ищут свидетелей ДТП, в котором BMW разорвало на части
Госавтоинспекция ХМАО

Полицейские Сургута разыскивают свидетелей ДТП, в котором один человек погиб и один получил травмы. Авария произошла в ночь на 18 апреля на улице Ивана Захарова. 33-летний водитель BMW не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль откинуло на металлическую стойку дорожных знаков и светофор. От удара машину разорвало на части.

По данным окружной Госавтоинспекции, водитель иномарки скончался на месте ДТП, 30-летний пассажир получил травмы.

Полицейские, устанавливающие причины смертельной аварии, просят очевидцев обращаться в дежурную часть УМВД Сургута. Сделать это можно по телефонам: 102 или 76-17-91.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 200, комментариев: 0

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