Более тысячи детей из Сургута смогут отдохнуть за пределами округа

Более тысячи юных сургутян отправятся в выездные летние лагеря. Так, дети от шести до 17 лет смогут отдохнуть и оздоровиться в Крыму, Краснодарском крае, Тюменской области и Республике Башкортостан.

«Ежегодно путевок в Крым – более 600, в Краснодарский край – 600, в Тюменскую область – 300 и Республику Башкортостан – 250. Активно поступают заявления. Отдых и питание – все это безвозмездно, но родители платят за дорогу. Также они могут доставить ребенка самостоятельно», – подчеркнула директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина. Она добавила, что подать заявку в лагерь можно с помощью портала Госуслуг или через МФЦ.

Кроме того, популярностью пользуются и лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных организаций города. Этим летом их будет целых 57.

«Важная роль – вовлечение детей в досуговую деятельность, поэтому будем стараться, чтобы все выездные путевки были востребованы, а дети хорошо отдохнули, как в Югре, так и за ее пределами. Сургутский район также предоставляет нам в этом году право отдыха в деревне Русскинская, которая ежегодно пользуется большим спросом у наших детей и родителей. Те, кто побывали один раз, желают еще поприсутствовать», – рассказала глава департамента.

В осенние каникулы дети смогут отправиться в выездные лагеря в Челябинской области, Тобольске и Республике Башкортостан. А на зимних каникулах – в Тюменской области и также в Республике Башкортостан.

Напоминаем, прием заявлений на предоставление путевок детям в организации отдыха в период летних школьных каникул начался с 1 марта.