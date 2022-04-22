В Ханты-Мансийске подвели итоги окружного фестиваля «Студенческая весна». Из столицы Югры обучающиеся Сургутского госуниверситета вернулись с почетным первым местом в общекомандном зачете.

Студенты со всего округа в 19-й раз боролись за победу на самом долгожданном студенческом конкурсе. В этом году 760 студентов из 28 вузов и ссузов представили 220 номеров в семи концертных направлениях и более 70 работ в трех онлайн-направлениях. Церемония награждения победителей прошла в концертно-театральном центре «Югра-Классик». Гран-при окружного Фестиваля вручили Валерии Шестаковой, Медицинский институт, за рекламный ролик, Марии Тымцуник, Институт гуманитарного образования и спорта (ИГОиС), за аудиоподкаст и Театру моды «Возрождение» в номинации «Концептуальная мода».

Руководителем и идейным вдохновителем театра моды «Возрождение» является студентка 5-го курса Института экономики и управления Елена Диколенко. Напомним, в прошлом году ее авторская коллекция «Мама, расскажи мне о дожде» стала обладателем третьего места Российской студенческой весны. В этом году на окружном фестивале творческий коллектив представил модную коллекцию «Когда судьба дала свою команду». «Всеобъемлющая, безусловная любовь стала вдохновением в подготовке коллекции. В основе коллекции история о женской мужественности, силе и безграничной воле юных советских летчиц. Образы построены на феноменальном взаимоотношении моды со временем, живой исторической памятью – прошлым, настоящим и будущим. Каждый из луков обладает интеллектом, передает больше, чем форму и внешний вид. Идея зародилась больше года назад, начали создание с января, и после каждого этапа (университетского, городского) дорабатывали ее, и только к округу, можно сказать, закончили! Тяжело и тревожно было, получилось так, что мы выступили 14 апреля, а результаты узнали только 19, дни ожидания длились вечность. Но обратная связь от зала и жюри была невероятной, понимали, что мы сделали все так, как планировали. Нас позвали выступать на гала-концерте, а потом еще и сказали, что мы открываем его! Это очень приятно и в то же время волнительно», – прокомментировала Елена. В планах коллектива – небольшой отдых, а потом серьезная подготовка к Всероссийскому фестивалю.

«Конкурсные работы участники направления «Журналистика» выполняли в течение полутора суток. От членов жюри мы получили две темы, которые необходимо было раскрыть: «Голос улиц» и «Мы все сошли с ума». Задание было не самым трудным, а вот сроки исполнения ставили в тупик. В первый день пришлось искать гостей для подкаста и выстраивать сценарий. После сдачи работ состоялась обратная связь с экспертами, на которой мы обсудили работы участников. Из-за того, что нам не показывали работы наших коллег, я даже не могла оценить свои силы, но на «обратке» меня выделили. Я не могла и предположить, что гран-при в «Журналистике» достанется мне», –прокомментировала студентка Мария Тымцуник.

Золотыми призерами окружного Фестиваля стали: вокалистки Юлия Жутикова (ИГОиС), Екатерина Колесникова (ИГОиС), танцоры изкоманды «Rebelteam» под руководством Фердаса Садыкова и Валерия Попкова в онлайн-направлении «Стрит-арт» (ИГОиС).

Стоит отметить, что в этом году студвесмены СурГУ инициировали постановку «Студенческой программы «ДТКНПНСВ»» собственными силами, без привлечения специалистов. Творческий тандем обучающихся Дарьи Глушак, Павла Лутковского, Арафата Шайхвалиева и Владислава Халитова смог создать настоящую студенческую атмосферу не только на сцене, но и во время подготовки к Фестивалю. Отметим, что фразы из программы были разобраны на цитаты организаторами, участниками и членами жюри. Так, например, в течение конкурсных дней можно было услышать: «Да начнется дикий кач!» или «Для тех, кто ПОПАЛ на Студвесну». Реализованная студентами задумка принесла «серебро» в копилку побед на Фестивале. Серебряными лауреатами такжестали Татьяна Севастьянова (ИГОиС) в номинации «Эстрадное пение» и Анастасия Бондаренко (ИГОиС) в номинации «Музыкальный клип».

Специальными призами и дипломами от жюри были отмечены Андрей Бабурин, Медицинский колледж, за социальный ролик и огонь в сердце, Театр моды «Возрождение» за стильное музыкальное оформление модной коллекции, дуэт студии танца «Антрэ» Игорь Гречин (Институт государства и права) и Дарья Янович (Институт экономики и управления), Павел Лутковский (ИГОиС) и Юлия Жутикова за сценический магнетизм при исполнении вокальной композиции. Юлия рассказала, что ее жизнь с четырех лет неразрывно связана со сценой и вокалом. Она призналась, что долго искала подходящую песню, которая трогает душу слушателя: «Буквально за неделю до университетской «Студенческой весны» я нашла песню «Воздух» исполнительницы Drummatix. И сразу поняла, что это именно то, что я искала! Столкнулась с трудностями при поиске фонограммы, поэтому пришлось записывать ее в студии».

Поздравляем студентов и их наставников с достойными результатами окружного уровня! Впереди ребят ждет 30-я всероссийская «Студенческая Весна». Желаем и дальше достигать поставленных целей, прославляя Сургут и родной университет!