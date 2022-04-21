​Наталья Комарова одобрила проект «Музейно-туристического комплекса «Барсова Гора»

Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей поездки в Сургутский район познакомилась с масштабным проектом, музейно-туристическим комплексом «Барсова Гора», который начнут реализовывать уже в этом году. На начальном этапе комплекс будет включать два центральных объекта: туристическую тропу «ЧелоВечность» и здание музея «Барсова Гора», где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища.

Специалисты называют Барсову Гору уникальной территорией. На ее площади в 17 кв. км обнаружено немало памятников археологии всех известных исторических периодов: от эпохи камня – до нового времени. Находки с Барсовой горы хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и даже Стокгольма. А возраст Барсовой Горы как объекта геологического наследия превышает 200 тыс. лет.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой подчеркнул, что стоимость строительства всего комплекса составляет более 400 млн рублей. У проекта есть все шансы стать одним из ключевых мест в Югре для притяжения туристического потока.

«Нужно знать свою историю. Пусть не в Египет едут, а к нам. Проект интересный, масштабный. Я думаю и район, и Югра будут им гордиться», - сказал он.

Функциональной доминантой музейно-туристического комплекса станет музей «Барсова Гора». Общая площадь здания составит 1632 кв. м. Наличие собственных фондохранилищ позволит вернуть археологические коллекции, полученные в результате работ Уральской археологической экспедиции в 70–80-е годы XX века на Барсовой Горе.

Наталья Комарова предложила расширить площади музея под фондохранилище. «У нас в регионе дефицит фондохранилищ, и помещений под исследования тоже не очень много. А научное сообщество в этом направлении очень активное. В этой связи можно будет подумать и попытаться закрыть окружные потребности в этом вопросе. Это важная история. Тем более что рядом Сургутский университет и центр создается археологический. Если уж заходим, то давайте попробуем», — отметила губернатор Югры.

Сейчас ведется работа по включению объекта «Музей «Барсова Гора» в государственную программу ХМАО-Югры «Культурное пространство». А это значит, что проект должен получить финансовую поддержку округа, сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

Кроме того, власти реализуют проект «Бренд «Барсова Гора», в рамках которого существующие на территории урочища инфраструктурные объекты смогут войти в состав туристско-рекреационного кластера. Это база отдыха «Олимпия», центр отдыха «Валикас», спорткомплекс «Лидер», крытый хоккейный корт, экстремальный скейт-парк, многофункциональный культурно-досуговый центр «Барсово», центр специальной подготовки «Сибирский легион».

«Комплексный подход к развитию территории позволит увеличить внутренний и въездной турпоток Сургутского района на 42% или 75 000 человек в год. Кроме того, реализация проекта позволит создать почти 100 новых рабочих мест в районе», - отмечают в пресс-службе мэрии муниципалитета.