В Сургутском районе фирма задолжала работникам больше двух миллионов по зарплате

Прокуратура Сургутского района восстановит права десяти работников ООО «Нефтесервис-НОРД» – компания задолжала зарплату на сумму более двух миллионов рублей. В отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (полная либо частичная невыплата заработной платы в установленный срок). Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

«По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Результат расследования уголовного дела и погашение задолженности по заработной плате находятся на контроле прокуратуры», – прокомментировали в ведомстве.