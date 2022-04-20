Коммунальные службы Сургута продолжают бороться с подтоплениями

Коммунальные службы Сургута продолжают реагировать на жалобы жителей по подтоплению социальных объектов и проездов. Так, с 10 апреля в городе откачали 3 633 кубометра талой воды. Кроме того, в период паводков было вывезено 30 тысяч кубометров снега.

«За весь паводковый период к нам поступило 220 обращений по снегу и по подтоплениям. 175 из них – выполнено. Есть такие места, где постоянные подтопления, тем более рядом социальный объект. Например, три дня откачивали возле школы №9. Связано это с тем, как спроектировано строительство. По два раза в день иногда выезжаем для откачки», – объяснил начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства администрации Владимир Шишков.

Жители города регулярно жаловались на подъезд к травматологической больнице. На проблемный участок подрядчик приезжает уже не в первый раз. «В этом году тяжело, снега очень много. Работаем круглосуточно. В первую очередь – садики, школы, жилой фонд, тротуары. На этот участок мы приезжаем третий раз», – подчеркнул руководитель подрядной организации Мурадин Мичба. Он также добавил, что причиной потопа возле больницы стал неубранный вовремя снег. В планах – очистить участок, чтобы полностью избавиться от первоисточника проблемы.

Круглосуточный оперативный штаб по очистке снега и предотвращений подтоплений принимает жалобы горожан по телефону – 112. Заявки отрабатываются по приоритетности, в первую очередь – подъезды к социальным объектам. У подрядчика есть три часа, чтобы принять сигнал, проверить проблемный участок и принять меры.

Напоминаем, ранее в Сургуте заключили дополнительно четыре контракта на вывоз снега для решения проблем с подтоплениями.