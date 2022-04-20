Факт необоснованного роста цен зафиксировали в сетевом магазине Сургута

В Сургуте один из сетевых магазинов попался на необоснованном росте цен, сообщил заместитель главы города Артем Кириленко в ходе заседания регионального оперштаба.

«Проведены проверки в пяти торговых сетях, в торговой сети „Монетка“ зафиксирован факт необоснованного роста цен и в отношении двух местных бизнесменов прокуратурой вынесены предостережения о недопустимости необоснованного роста», — цитирует Кириленко Sitv.ru.

Специалисты мэрии города выявили в ходе мониторинга магазинов рост цен на морковь, капусту, яблоки, говядину, соль и сахар. По оценке властей, в среднем за неделю продукты подорожали на 4-5%.

В целом в округе цены на продукты выросли за неделю не более чем на 5%, а некоторые продовольственные товары даже подешевели, сообщил глава окружного департамента экономического развития Роман Генкель.