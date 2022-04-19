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В Сургуте отремонтируют 17 школ и детских садов

Восемь школ и детских садов Сургута уйдут летом на капитальный ремонт

В Сургуте отремонтируют 17 школ и детских садов
Фото: siapress.ru

В Сургуте за лето отремонтируют 17 школ и детских садов, в восьми из них пройдут капитальные работы (это дошкольные учреждения «Гусельки», «Филиппок», «Лель», Гимназия Лаборатория Салахова и школа № 29), в остальных – частичные. По словам заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Сергея Алексеева, в зданиях чаще всего требуется реставрация крылец, кровли, пожарных лестниц, ограждения.

Сергей Алексеевич также сообщил, что на сегодняшний день по текущим ремонтам проведены все закупки, контракты частично заключены, остальные находятся в стадии заключения. Администрация не видит рисков для срыва кампании – все сметы проходят экспертизу, подрядчики перед заключением договора самостоятельно рассматривают свои возможности, так как закон не подразумевает увеличения стоимости работ по объекту.

«Ремонт образовательных учреждений – это один из приоритетов депутатской деятельности, В ноябре 2021 года члены комитета повторно обратились к администрации города с просьбой разработать критерии отбора для проведения ремонта зданий образовательных учреждений. В феврале этого года думе был представлен на рассмотрение проект этого документа, депутаты высказали предложение о возможности дополнения критериев. Наши предложения учтены», – подчеркнула председатель комитета по социальной политике Эмилия Трапезникова.

Отмечается, что на эти цели из бюджета муниципалитета выделили более 200 миллионов рублей, еще около 10 млн пойдут на текущие ремонты.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 101, комментариев: 0

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