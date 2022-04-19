Turkish Airlines запустит прямой рейс из Сургута в Анталию, сообщили СМИ

C 25 мая югорчане смогут напрямую улететь в Турцию. Авиакомпания Turkish Airlines запускает прямой рейс по маршруту Сургут – Анталия, пишут региональные СМИ. По данным авиаперевозчика, полеты будут выполняться два раза в неделю.

«Три оператора, реализующие туры на базе средств авиалинии, — Coral Travel, Pegas-Touristik и Anex Tour — анонсировали продажи, они выставлены на сайтах», — цитирует директора турагентства «Season Tour» Марину Ермаченко «Муксун».

Накануне Росавиация в девятый раз продлила ограничения полетов в российские аэропорты на юге и в центральной части России. Ограничения будут действовать до 25 апреля.