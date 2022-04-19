16+
Логотип Сиапресс
USD  79,4529   EUR  86,4289  

Новости

Больше новостей
Вы скорректировали свои планы на летний отпуск?
Комментировать
0
Вы храните свои сбережения...
Комментировать
0
Является ли Сургут комфортным для старшего поколения?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Сургуте BMW разорвало на части – погиб молодой мужчина

Пассажир BMW погиб в страшном ДТП в Сургуте

​В Сургуте BMW разорвало на части – погиб молодой мужчина
Госавтоинспекция ХМАО

ДТП с погибшим произошло на регулируемом перекрестке в Сургуте ночью 18 апреля. По данным окружной Госавтоинспекции, 33-летний водитель BMW не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль откинуло на металлическую стойку дорожных знаков и светофор.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «БМВ», 30-летний мужчина, получил травмы, а водитель погиб на месте происшествия», - уточнили в ведомстве

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 аварии, в которых один человек погиб и трое получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:15, просмотров: 106, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Набиуллина предупредила о «всплеске цен» во втором и третьем кварталах 2022 года 938
  2. ​В Нижневартовске подготовили для строительства дорогу стоимостью 262 млн рублей 900
  3. ​В Сургуте заключенный предстанет перед судом по делу о взятках в колонии 752
  4. Сургутяне пересаживаются на мопеды и мотоциклы 698
  5. В Югре «курьер министра финансов» оставила пенсионерку без денег 690
  6. Обстоятельства ДТП с участием 16-летнего мотоциклиста проверит прокуратура Нижневартовского района 624
  7. ​Пострадавший при взрыве в Нижневартовске рабочий скончался в ожоговом центре 593
  8. ​Сургут сохраняет лидерство в ХМАО по суточной заболеваемости коронавирусом 565
  9. ​Наталья Комарова ответит на вопросы вартовчан 504
  10. Пожароопасный сезон в Югре начнется с 22 апреля 495
  1. Затяните свои пояса 3120
  2. Авиакомпания Utair расширяет программу полетов в ХМАО 2752
  3. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 2423
  4. Россияне назвали возраст, в котором труднее всего найти работу 2114
  5. ​В Югре прекратили поиски людей, провалившихся под лед на снегоходах 2095
  6. Назначен новый директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сургута 2094
  7. Главврач сургутской поликлиники заявил, что масочный режим в Югре можно отменять 1892
  8. Новую волну коронавируса в России ожидают к началу лета 1767
  9. ​Королевство и гвозди 1741
  10. Я уеду жить в… В какие города и страны переезжают сургутяне? 1696
  1. ​«А мы будем!..» 6347
  2. ​Испанский стыд 5700
  3. ​Развязка сияет, что дальше? 5626
  4. «Стать серьезным художником — своего рода монашество» 5591
  5. ​Югорчане получат новые выплаты, а бизнес – доступ к льготным кредитам 4996
  6. ​Контакт с реальностью 4953
  7. Новый участок дороги в Нижневартовске завершат к ноябрю 2022 года 4570
  8. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 4423
  9. В Югре отменили пеню за неоплату коммунальных услуг 4298
  10. Четыре югорчанина с лабораторно подтвержденным ковидом скончались накануне 3981

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика