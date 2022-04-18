Суд Сургута рассмотрит уголовное дело о взяточничестве в колонии

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела в отношении 28-летнего уроженца одной из южных республик. Он обвиняется в совершении трех преступлений (дача взятки должностному лицу, дача мелкой взятки), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, обвиняемый, отбывающий в исправительной колонии № 11 Сургута наказание за преступления против собственности, а также против жизни и здоровья, в период с октября 2020 года по март 2021-го неоднократно передавал взятки инспектору отдела безопасности колонии. Размер взяток варьировался от 5 тыс. до 62 тыс. рублей. Взамен инспектор передавал заключенному предметы, запрещенные внутренним распорядком исправительного учреждения.

«Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее суд Сургута вынес приговор взяткополучателю. Он был признан виновным в неоднократном получении взяток и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.