Спрос на мототехнику среди сургутян вырос на 7,8% в апреле

С 1 по 13 апреля 2022 года спрос на мототехнику с пробегом в Сургуте вырос на 7,8%. Связано это не только со стартом сезона и удобством передвижения по городу, но и с дефицитом и ростом цен на автомобили, сообщили эксперты Авито Авто со ссылкой на собственное исследование.

«В период с 1 по 13 апреля средняя цена мопеда или скутера с пробегом в Сургуте выросла на 66,7% и составила 100 000 рублей. Средняя стоимость мотоцикла снизилась на 9,1% за тот же период и составила 163 670 рублей. Мотоциклы в Сургуте пользуются большим интересом покупателей, чем мопеды и скутеры: на долю первых в городе приходится 79,0% спроса, на долю вторых – 21%», – подчеркнули специалисты.

Наиболее востребованными среди сургутян стали мотоциклы классов кросс и эндуро – 33,3%. Их средняя цена в апреле составила 140 000 рублей. На втором и третьем месте оказались дорожные (31,7%) и спортивные (24,4%) мотоциклы.

В целом, в России спрос на мототехнику увеличился на 12,5% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года.

Напоминаем, ранее в Югре произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.