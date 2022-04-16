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В Сургуте брошены все силы на борьбу с подтоплениями

Подрядчики в Сургуте активно вывозят снег и борются с обилием талой воды

В Сургуте брошены все силы на борьбу с подтоплениями
Фото: siapress.ru

В Сургуте активно борются с подтоплениями. Подрядчики днем и ночью вывозят снег, по решению департамента городского хозяйства созданы оперативный штаб и специальные бригады, которые в срочном порядке могут очистить территорию от осадков. Также в борьбу включились рабочие, откачивающие воду с придомовых территорий.

«Снег сейчас вывозится по плану, за всю зиму на полигоны отправили около двух миллионов кубов осадков. Подрядчики работают посменно, каждое утро предоставляя отчеты. Ливневые канализации и водопропускные каналы готовы – очищены приемники, пропарены трубы», – рассказал начальник штаба ГО и ЧС департамента городского хозяйства Владимир Шишков.

Из-за резкого потепления ДГХ регистрирует в среднем по пять заявок о подтоплениях в день. Однако полностью проблему решить нельзя – снег с зеленых зон убрать невозможно, а талая вода стекает на тротуары. Также откачиванию воды могут помешать сами жители:

«В одном из дворов на Быстринской вечером хотели убрать лужу, но не смогли сделать это из-за машин. Работы пришлось перенести на утро. Откачивать удобно помпами, но для этого неподалеку должна быть ливневая канализация», – резюмировал Шишков.


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Сегодня в 18:59, просмотров: 127, комментариев: 0

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