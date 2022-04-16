Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Сургуте в шестой раз

Родители и студенты Сургута накануне написали базовый ЕГЭ по математике. Акция «День сдачи ЕГЭ родителями» проводится на территории города в шестой раз и является всероссийской. Экзамен согласились сдать 111 человек.

«Традиционно мероприятие проводится в Гимназии имени Салманова. От реального ЕГЭ оно отличается только по времени – на работу отводится час, соответственно, и заданий меньше. На основном экзамене дается три часа», – рассказала начальник отдела общего образования департамента образования Ирина Кулназарова.

По словам директора департамента образования Ирины Замятиной, акция необходима для того, чтобы снять психологическое напряжение у выпускников и их родителей. Участники могут своими глазами увидеть, как организовано ЕГЭ, а также оценить свои знания и комфорт, созданный в пунктах проведения. Тем не менее, участники все равно волновались:

«У меня дочь выпускница, решила ее таким образом поддержать. Перед началом готовились, открывала демонстрационные варианты, поняла, насколько это трудно. Я сама очень переживаю, теперь за ребенка волнуюсь еще больше», – поделилась родитель Светлана Дрягина.

Узнать результаты экзамена можно будет после 18 апреля. Для этого организована специальная муниципальная проверка.