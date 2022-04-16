В католическом храме Сургута отметят Пасху

Уже завтра, 17 апреля, католики Сургута будут праздновать Пасху. Главная литургия состоится 16 апреля в 21:00. В 20:30 все желающие могут освятить пасхальную снедь. Отмечается, что те, кто не могут прийти в субботу, могут посетить мессу в воскресенье в 10:00.

«Иисус Христос взял на себя наши грехи, умер на Кресте за нас и воскрес, чем победил грех и смерть. Таким образом, даровал нам спасение. Для нас, христиан, – это самое главное событие в истории и в нашей жизни. Поэтому мы каждый год торжественно отмечаем это событие. Всех поздравляю со Светлым Праздником Пасхи! Да благословит Вас Господь», – сообщил настоятель католического храма Марэк Ящковски.

Кроме того, 18 апреля в 19:00 состоится Пасхальный Концерт Органной Музыки. Место можно забронировать по телефонам 8-905-826-85-21, 8-922-775-45-81.