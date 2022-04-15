Власти Сургута планируют до следующего года завершить расселение домов, признанных аварийными до 2017 года

В 2023 году власти Сургута планируют завершить расселение жителей домов, которые признаны аварийными до 2017 года. Всего на эти цели выделили один миллиард 740 миллионов рублей, сообщили на заседании штаба по жилищным и имущественным вопросам.

«На сегодняшний день у нас расселено 14 семей. Семи семьям предоставлены квартиры, семи — выплата возмещения на 21 миллион. Сейчас ведется работа с 24 семьями на возмещение, то есть еще в районе 84 миллионов планируем выплатить. Потенциально, около 20 семей, кто сейчас принимает решение получить выплату или все-таки оставить свое требование в получении квартиры», – отметил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев.

Всего на данный момент в городе 116 аварийных домов, общей площадью 23 тысячи квадратных метров. При этом, 392 квартир в них – муниципальные.

Напоминаем, что к 2023 году власти Сургута планируют переселить 580 сургутских семей из аварийного жилья.