Уровень воды реки Обь в период половодья будет высоким, однако не приведет к подтоплению Сургута

Ожидаемый высший уровень воды реки Обь в период весенне-летнего половодья может составить в этом году от 6,8 до 7,5 метров. По прогнозам, это не приведет к подтоплению территории Сургута. Ледоход в районе города ожидается 5 мая (плюс-минус пять суток).

«На фактический уровень воды реки Обь также оказывают косвенное влияние такие факторы, как температура воздуха, запасы воды в снеге, интенсивность снеготаяния, количество выпавших осадков, объем воды, сбрасываемый с новосибирской ГЭС, и образование заторов льда на реке», – рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Сургута Андрей Рачёв. Он добавил, что, если уровень воды поднимется выше 7,8 метров, то может начаться подтопление частных строений на улицах Речная, Песчаная, Революционная, Саймовская, Разведчиков, Рыбников, Школьная и Октябрьская. А при наихудшем сценарии – в опасной зоне окажутся четыре гаражных и лодочных кооператива.

Однако, службы города подготовились к любому исходу и составили план противопаводковые мероприятий вместе с администрацией. «С 1 апреля мы ежедневно отслеживаем уровень воды реки Обь – на сегодня он составляет 85 сантиметров. Суточная динамика – около одного, двух сантиметров в день. Поддерживается в постоянной готовности муниципальная система оповещения и информирования населения по ЧС. Также проведена штабная тренировка, в ходе которой отработаны вопросы, связанные с предупреждением и ликвидации затопления на территории города», – подчеркнул руководитель ведомства.

Управление запланировало привлечь группировку из 360 человек и 100 единиц техники для аварийно-восстановительных и спасательных работ. Также создан резерв материальных ресурсов, в том числе и десять тысяч мешков для обустройства временной дамбы.

Напоминаем об опасности выхода на замерзшие водоемы в это время. Так, ранее в Сургутском районе пассажиры трех снегоходов провалились под лед. Двое человек пропали без вести, их поиски приостановили.