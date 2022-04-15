Результаты работы комплексов мониторинга окружающей среды в Сургуте оказались неудовлетворительными

Депутаты Сургута в ходе заседания постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу рассмотрели результаты работы комплексов мониторинга окружающей среды (КМОС) за первый квартал 2022 года. Так, устройство для измерения количества осадков, температуры воздуха, атмосферного давления и прочих показателей показало свою неработоспособность.

«В настоящее время в рабочем состоянии находится восемь КМОС. Одно устройство в нерабочем состоянии. По предварительным данным, неисправен автономный источник электроснабжения на солнечных батареях. Восстановление работоспособности КМОС будет проведено в рамках технического обслуживания, которое сейчас организовано ЕДДС в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, – рассказал начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Рачёв. – Сейчас датчики демонтированы и направлены для проверки в специализированную лабораторию. Ориентировочный срок проведения проверки – до 30 июля текущего года».

На заседании отметили, что большую часть времени КМОС не выполняют назначенные функции. Тем временем проект поддерживается муниципальными средствами. Так, на содержание и ремонт оборудования в бюджете города в 2022 году запланировано чуть более четырех миллионов рублей. «В 2021 году устройства подключали, в том числе и к электроснабжению. В январе произошла неработоспособность программного обеспечения. И до 30 июня отправили датчики на проверку, калибровку и монтаж. Причем те датчики, которые, как я понимаю, стоят на новом оборудовании. Система сейчас не работает, и до 30 июня работать не будет. Тогда за что мы платим техническое обслуживание в рамках этого полугодия?» – подчеркнул депутат Владимир Болотов.

Дума города планирует обратиться в департамент информационных технологий и запросить техническую документацию, чтобы узнать, как часто нужно проводить проверку и калибровку датчиков, которые установлены на КМОС. «Учитывая сегодняшнюю беседу и вопросы депутатов, нужно подготовить запрос в окружной департамент. Будем готовить совместное письмо в администрацию города», – резюмировал председатель муниципального парламента Максим Слепов.

Напоминаем, девять комплексов мониторинга окружающей среды были установлены в 2019 году в рамках системы «Безопасный город» за счет средств окружного бюджета.