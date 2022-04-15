В Сургуте стартовало рейтинговое голосование за проекты по благоустройству

В Сургуте началось рейтинговое голосование за приоритетные объекты благоустройства. Всего выставлено четыре территории: сквер у Дворца Торжеств, парк в 20А микрорайоне, сквер рядом со зданием СИА-ПРЕСС, парк «За Саймой». Лидеры смогут получить дополнительное финансирование из бюджетов округа и страны.

Поучаствовать в опросе могут горожане от 14 лет и старше. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале.

«Мы заинтересованы в том, чтобы граждане подключились по максимуму. Там они смогут познакомиться с краткой информацией и эскизов проектов, чтобы сделать осознанный выбор. Одно из мест – сквер у Дворца Торжеств. Мы понимаем, что это знаковое место для многих сургутян, молодожены после регистрации брака ищут красивую локацию для фотосессии. Мне кажется, объект будет пользоваться большой популярностью», – прокомментировал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.

Отмечается, что сквер у ЗАГСа начнут благоустраивать уже в этом году. Планируется возвести фотозону, создать дорожно-тропиночную сеть, установить малые архитектурные формы.