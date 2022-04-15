89 новых заболевших коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

В ХМАО за последние сутки выявлено 89 новых заболевших коронавирусом в 19 муниципалитетах. Больше всего в Сургуте – 19, Нижневартовске – 10, Ханты-Мансийском районе – 7. У двух заболевших подтвердилась пневмония, у 87 наблюдаются признаки ОРВИ, уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в Югре от коронавируса умер один пациент. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в регионе стали 2 533 человека.

С учетом новых случаев общее число заболевших ковидом в ХМАО выросло до 208 420. Из них 1 108 - активные случаи.