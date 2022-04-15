Суд Сургута приговорил бывшего директора ОО ХСТО «Волна» к четырем годам колонии

Сургутский горсуд вынес приговор бывшему директору Хозрасчетного спортивно-технического объединения «Волна». Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Суд установил, что экс-директор «Волны» решил совершить хищение с помощью земельного участка, который находился в собственности объединения. В период с 2012 по 2015 год он заключил со своим сыном договор займа денежных средств на сумму 7,5 млн рублей. Затем он подготовил соглашение, согласно которому заемщик - ОО ХСТО «Волна», в случае невозврата денег, обязался передать последнему земельный участок. Документы подсудимый направил в МФЦ Сургута.

«В результате незаконных действий обвиняемого, выразившихся в отчуждении земельного участка, юридическое лицо было лишено возможности осуществлять свою дальнейшую деятельность. Объединению причинен ущерб на сумму свыше 116 млн рублей», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.