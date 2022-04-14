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Главврач сургутской поликлиники заявил, что масочный режим в Югре можно отменять

​Главный врач поликлиники №1 Сургута высказал свое мнение по поводу масочного режима

Главврач сургутской поликлиники заявил, что масочный режим в Югре можно отменять
Фото: pixabay.com

Главный врач поликлиники №1 Сургута Максим Слепов заявил, что масочный режим в Югре можно отменить, однако стоит ожидать окончательного решения Роспотребнадзора. По его мнению, от нового штамма ковида может спасти только вакцинация.

«Когда будет отменен масочный режим – с этим вопросом стоит обратиться в Роспотребнадзор. На самом деле, я могу только свое мнение высказать по этому поводу. Мы видим, что во многих крупных городах РФ отменили масочный режим. В принципе, как говорят эпидемиологи, при штамме омикрон и той эпидситуации, которая есть сегодня, излишние барьерные ограничительные мероприятия не дают должного эффекта. Омикрон очень заразен, от него спасала только своевременная вакцинация», – подчеркнул Слепов.

Напомним, что новую волну коронавируса в России ожидают к началу лета.


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Сегодня в 17:01, просмотров: 127, комментариев: 0

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