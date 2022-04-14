Администрация Сургута назначила нового ответственного за содержание дорог

МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сургута возглавил Валерий Ходжаев. Ранее эту должность занимал Дмитрий Лифанов, однако тот 12 апреля покинул свой пост. Об этом сообщает мэрия города.

Отмечается, что Валерий Ходжаев получил высшее образование в Международном независимом эколого-политологическом университете (институте) с присуждением квалификации «Бакалавр юриспруденции» в 1988 году. В 2004 окончил Негосударственное образовательное учреждение «Международный независимый эколого-политический университет» по специальности «Юриспруденция». Ходжаев также до прихода в администрацию Сургута работал следователем в прокуратуре Радужного и занимал должность директора казенного учреждения «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» в том же муниципалитете.