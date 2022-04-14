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Центральную площадь Сургута частично перекрыли из-за ремонта

Ремонт канализационного коллектора на Центральной площади Сургута займет около двух недель

Центральную площадь Сургута частично перекрыли из-за ремонта
Фото: администрация Сургута

С 13 апреля на Центральной площади Сургута проведут ремонтные работы на канализационном самотечном коллекторе. Участок будет частично перекрыт.

«Обследование коллектора специалистами СГМУП «Горводоканал» показало серьезный износ трубопровода, который мог привести к внештатной ситуации. В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ, часть площади перекрыта, что может временно создавать неудобства для жителей города. Предварительно, ремонт коллектора и восстановление покрытия площади займёт около двух недель», – сообщили в пресс-службе администрации города.

По предварительной информации, ремонт коллектора и восстановление покрытия площади займет около двух недель.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 89, комментариев: 0

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