Чемпион Сургута по «Что? Где? Когда?» определится в ближайшие выходные

В воскресенье, 17 апреля, завершится очередной сезон Кубка Главы Сургута по интеллектуальным играм – финальным соревнованием станет «Весенний турнир». Его проводит АНО «Интеллектуальный клуб».

В течение предыдущих месяцев прошли «Осенний турнир», «Новогодний турнир» и фестиваль «Зимние игры», в ходе которых команды собирали турнирные очки, и теперь, по итогам «Весеннего турнира», их сумма определит чемпиона Сургута по «Что? Где? Когда?», «Брейн-рингу», «Мультииграм», а также абсолютного чемпиона города.

Сильнейшие команды города также получат право участвовать в итоговом и главном мероприятии всего сезона – Кубке Губернатора Югры. Дата его проведения уточняется.

«Весенний турнир» пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история».