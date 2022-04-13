В Думе Сургута выбрали председателя Молодежной палаты

В Думе Сургута прошло первое заседание Молодежной палаты с новым составом. Перед началом конференции молодых политиков поздравил глава города Андрей Филатов.

«Очень важно разобраться в той роли, которая вам отведена, в механике принятия решений. Уверен, что Максим Николаевич Слепов выстроит работу так, чтобы ваша позиция, предложения учитывались, рассматривались. Ваше участие обогатит принимаемые решения по развитию Сургута», – подчеркнул мэр.

Председателем Молодежной палаты избрали Никиту Никешина, его кандидатуру выдвинуло местное отделение партии «Единая Россия». Заместителями назначили Дениса Негру, Владиславу Домахину и Владислава Брылеева. Председатель муниципального парламента предложил членам Молодежной палаты стать помощниками действующих народных избранников.

«Мы с вами партнеры. Более того, мы с Андреем Сергеевичем Филатовым, депутатами Думы города приняли решение о том, что вас включат в состав помощников со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями для того, чтобы у вас был юридический статус и вы ощущали всю меру ответственности перед жителями Сургута», – заявил Максим Слепов.

На следующем заседании представители палаты распределятся по комитетам и направлениям.