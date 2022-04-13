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Сотрудники ДПС в Сургуте попались на получении 40-тысячной взятки

Взятка для полицейского из Сургута вылилась в возбуждение уголовного дела

Сотрудники ДПС в Сургуте попались на получении 40-тысячной взятки
СУ СКР по ХМАО

В Сургуте двое сотрудников дорожно-патрульной службы стали фигурантами уголовного дела. Один из них подозревается в получении взятки с вымогательством, второй - в посредничестве в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, инспектор ДПС потребовал, в том числе через посредника, взятку от водителя, который попался на нарушении ПДД. Взамен он пообещал освобождение от административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством.

«12 апреля около 15 часов на площадке торгового центра по ул. Маяковского города Сургут, при получении взятки в размере 40 000 рублей, инспектор дорожно-патрульной службы задержан сотрудниками службы собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре при поддержке ОМОН окружного Управления Росгвардии», - говорится в сообщении СУ СКР по ХМАО.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемым.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 55, комментариев: 0

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