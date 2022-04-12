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Сургутский чиновник, ответственный за содержание дорог, покинул пост

В администрации Сургута прокомментировали увольнение руководителя одного из МКУ

Сургутский чиновник, ответственный за содержание дорог, покинул пост
Фото: Яндекс

Глава сургутского МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Дмитрий Лифанов оставил свой пост. По информации пресс-службы администрации города, чиновник уволился по собственному желанию. Под его руководством находились организация работы и контроль подрядчиков по содержанию и ремонту тротуаров, внутриквартальных дорог и проездов.

До назначения в администрацию Сургута работал генеральным директором ЗАО «Capital oil» в Москве. Дмитрий Лифанов пришел на смену прежнему директору Олегу Черемисину, который ушел в отставку в начале июня.


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Сегодня в 18:20, просмотров: 135, комментариев: 0

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