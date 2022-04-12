Югорчанин, укусивший полицейского за палец, стал фигурантом уголовного дела

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел вечером 2 марта в подъезде одного из домов по ул. Ленина поселения Федоровский. По версии следствия, пьяный подозреваемый заснул в подъезде между 3 и 4 этажами после скандала с родственниками.

На место прибыл сотрудник патрульно-постовой службы, который разбудил мужчину и решил доставить его в автомобиль для составления административного протокола. В ответ югорчанин укусил представителя власти за палец.