В Сургутском районе девять человек провалились под лед на снегоходах

В Сургутском районе накануне, 9 апреля, пассажиры трех снегоходов провалились под лед. Семь человек включая двух несовершеннолетних, смогли выбраться из воды на берег. Двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести.

По версии следствия, югорчане ехали в сторону острова Раздорный. Причиной инцидента стало пренебрежение правилами безопасности и погодными условиями. Кроме того, люди могли не учесть, что толщина льда уже не является безопасной.

«Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», – сообщили в СУ СКР по Югре.