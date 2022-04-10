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В полиции Сургутского района рассказали, на какие уловки аферистов чаще всего попадаются люди

Жители Сургутского района перевели 11 миллионов мошенникам в 2022 году

В полиции Сургутского района рассказали, на какие уловки аферистов чаще всего попадаются люди
Фото: pixabay.com

За неполных 4 месяца 2022 года жители Сургутского района потеряли и-за мошенников 11 миллионов рублей. За первый квартал возбуждено 82 уголовных дела по данным инцидентам.

Чаще всего граждане попадались на уловки лжепроституток, мнимых продавцов и организаторов викторин с подозрительно крупными выигрышами. На 15 человек преступники оформили микрозаймы. Несколько жителей муниципалитета повелись на звонок якобы от сотрудника банка и лже-инвесторов.

«Несмотря на проводимые в организациях и на предприятиях района профилактические мероприятия большинство потерпевших - действующие работники. 34 из них представители нефтедобывающей отрасли, 28 человек трудятся в сфере торговли и услуг (обществах с ограниченной ответственностью или ИП), 7 муниципальных служащих, 5 пенсионеров», – комментирует пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 113, комментариев: 0

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