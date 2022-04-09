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​Евросоюз включил в новый санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова

Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов попал под санкции ЕС

​Евросоюз включил в новый санкционный список главу «Сургутнефтегаза» Богданова
Фото А. Андриенко

Евросоюз в пятницу, 8 апреля, ввел пятый пакет санкций против России. Всего в санкционный список вошли 216 физлиц, включая гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, который ранее попал под санкции США.

Вместе с Богдановым в санкционном списке ЕС оказались Борис и Игорь Ротенберги, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, главред и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, главред и гендиректор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков и другие.

Евросоюз также расширил санкции против «Открытия», ВТБ, Новикомбанка и Совкомбанка, заморозив их активы и запретив операции с ними. Кроме того, под санкции попали Арзамасский машиностроительный завод, «Росэлектроника», концерн «Калашников», НПК «Технологии машиностроения» и еще несколько компаний, пишет РБК.

Пятый пакет санкций ЕС также предполагает запрет на покупку российского угля, запрет для кораблей под российским флагом заходить в порты Евросоюза, ограничения на транспортировку товаров по территории объединения и новые экспортные ограничения.


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