Туркомплекс «Барсова гора» в Сургутском районе обещает стать проектом федерального масштаба

В Департаменте промышленности Югры разработали план перспективных для туризма территорий и выбрали 6 наиболее привлекательных инвестпроектов. Самые высокие шансы стать не только брендом региона, но и проектом федерального уровня, по мнению экспертов, у музейно-туристического комплекса «Барсова гора» в Сургутском районе. Об этом сообщил глава департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев в ходе презентации проекта Координационному совету округа.

По словам Зайцева, по всем критериям проект получил наивысшую оценку: при комплексном развитии проекта и с учетом всех стейкхолдеров он может выйти на федеральный уровень.

«Консультанты, кто у нас работал, ставили задачу выяснить какой проект в Югре может быть федерального уровня, и как раз из тех проектов, которые здесь представлены, самые большие перспективы у проекта Барсова гора. Разработчики сравнили даже, что если реализовать те задумки, которые они нам предложили, то Барсова гора может конкурировать с проектом «Зарядье» в Москве», - сказал Кирилл Зайцев.

Своими впечатлениями от проекта также поделился председатель думы Югры Борис Хохряков: «То, что планируется по туристическому комплексу Барсова гора - это очень здорово. Потому что здесь планируется и сам музей, планируется 5 км трассы для того, чтобы посмотреть все артефакты, которые тут были за этот период времени найдены».

На начальном этапе комплекс будет включать два центральных объекта: туристическую тропу «ЧелоВечность» и здание музея «Барсова Гора», где будут храниться артефакты, найденные на территории урочища. Проект тропы «ЧелоВечность» - максимально экологичный. Маршруты будут проложены по существующим лесным дорогам, с учетом естественного ландшафта. Общая протяженность - порядка 5 км. Он объединит 15 локация и 2 смотровые площадки.

Глава Сургутского районе Андрей Трубецкой отметил, что проект мог бы стать гораздо масштабнее. «По уникальности это место, которое не уступает пирамидам Гизы. А проект достаточно скромный, ну как скромный – 360 миллионов рублей. Мы его и проектируем, и начинаем строить за счет средств местного бюджета. Конечно, если бы там были предусмотрены средства регионального, федерального бюджетов – проект был бы гораздо более масштабным», - сказал он.

Власти муниципалитета попросили депутатов окружной думы обратиться в правительство региона с просьбой поддержать проект создания туристско-музейного комплекса «Барсова гора» и рассмотреть возможность оказания финансовой поддержки на его реализацию.