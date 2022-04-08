Utair запускает рейсы из Сургута в Горно-Алтайск в мае

С 4 мая Utair начнет выполнять полеты из Сургута в Горно-Алтайск. Самолеты будут летать туда по средам и субботам, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В 2020 году Utair впервые связал Западную Сибирь с Алтайским краем, это был рейс Сургут — Барнаул. Мы продолжаем реализацию федеральной задачи по обеспечению доступности авиаперевозок между регионами России и открываем новый рейс Сургут — Горно-Алтайск», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Билеты на оба рейса есть в продаже на utair.ru и в мобильном приложении, уточнили в копании. Цена стартует от 4 985 рублей.