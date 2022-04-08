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Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 апреля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 апреля? // АФИША

Не забудьте взять с собой маску!

9 апреля

Спектакль театра «Text» – «Superгерои»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 17:00.

Спектакль посвящен трем супергероям Древней Греции – Персею, Орфею и Гераклу. Актеры расскажут не всем известные мифы, а «суровую правду без прикрас и преувеличений». И все это современным языком в жанре storytelling.

Телефон для справок: +7 (3462) 58-90-90. Цена билета: 500 рублей.

Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Мюзикл «Когда часы 12 бьют...»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

Посетите всей семьей мюзикл на основе любимой сказки Шарля Перро «Золушка», в котором переплетается уже знакомый нам сюжет и современные решения. Удивительная музыка, зажигательные танцы и феерическая игра света раскрасят субботний день.

Телефон для справок: +7 (3462) 53-03-17. Цена билета: от 400 рублей.

Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Выставка «СЛОНА ДОЍМ – ЧАИ ГОНЯЕМ!» – встреча в Арт-клубе

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

Картины Евгения Родионова из Вологды – это рассказ, притча или анекдот из реальности, похожей на нашу, но совершенно не имеющей к ней никакого отношения. Корни его искусства можно найти в русской народной картинке, средневековой миниатюре, комиксе, плакате и даже учебнике биологии. Сургутяне смогут окунуться в таинственный заповедник и познакомиться с творцом этого мира в «Стерхе».

Телефон для справок: 350-978. Цена билета: взрослый – 100 рублей, детский – 70 рублей. Пенсионеры – 50 рублей. Детям до пяти лет бесплатно. 0+

10 апреля

Мастер-класс «Стерегущий сокровища»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы 21/2, 3 этаж. Время: 14:00.

Игровой мастер-класс включает в себя знакомство с артефактами I – XVI вв. из золота и серебра, представленными на выставке «Сокровища воина». Посетители узнают, кто стережет музейные сокровища и создадут медальон с образом мифического животного. Не забудьте взять с собой влажные салфетки!

Записаться можно по телефону 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: взрослый – 250 рублей, детский – 150 рублей. 6+

Гала-концерт юбилейного фестиваля искусств «Зелёный шум»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 19:00.

Круглая дата, возвращение поклонников фестиваля в концертный зал, новая весна – все это на гала-концерте юбилейного фестиваля искусств «Зеленый шум». На мероприятии выступят уже полюбившиеся сургутянам артисты: Венера Гимадиева — российская оперная певица, солистка Большого театра, лауреаты международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» Софья Тюрина (саксофон, Балаково, Москва) и Матвей Блюмин (скрипка, Москва), Александра Санторо (фортепиано, Сургут) – лауреат и обладатель Гран-При городских, всероссийских и международных конкурсов и многие другие.

Телефоны кассы: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 700 до 1500 рублей.

Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Концерт «Эйфория»

Место проведения: МАУ «Городской культурный центр», улица Сибирская, 2. Время: 18:00.

Вокальный ансамбль «Росинка» расскажет историю яркой и незабываемой любви. Той, что нами движет и ради чего мы просыпаемся каждый день. В программе, состоящей из двух частей, прозвучат джазовые и эстрадные композиции из репертуара трио «The Puppini Sisters», проекта «Soprano Турецкого», Валерия Меладзе, Григория Лепса, Светланы Лободы и других артистов эстрады.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-37-21. Цена билета: 300 рублей.

Доступно по «Пушкинской карте». 6+


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