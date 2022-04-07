В парках Сургута разместят павильоны с напитками и едой в этом году

В этом году в парках Сургута разместят четыре павильона с напитками и едой. Так, в правила благоустройства были внесены изменения, которые сняли запрет на установку торговых объектов на территории скверов. А до 5 мая пройдет прием заявок на участие в аукционе, сообщили на заседании штаба по городскому хозяйству.

«Есть потребность предпринимателей, и она гораздо больше, чем на четыре места. Есть взгляд жителей, как именно должен быть оснащен парк теми или иными коммерческими объектами. На стыке этих двух взглядов и сформировалось очень аккуратное представление о четырех местах, которые будут выставлены на аукционе. Посмотрим на практике, как будет организована работа, какую она получит оценку земляков. И тогда принимать дальнейшие решение по развитию или остановке проекта», – отметил глава города Андрей Филатов.

Местоположение объектов отбирали по потребности и запросам сургутян, а также по технической возможности подключения ларьков к действующим сетям парков. Немаловажным фактором стало и мнение общественников.

Напоминаем, что предприниматели, желающие открыть свое дело в парках, должны будут соблюсти строгие требования к размеру павильона (площадь не должна превышать 20 квадратных метров) и внешнему виду.