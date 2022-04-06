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На школьницу из Сургутского района с крыши упала наледь: ребенок госпитализирован

Прокуратура Сургутского района проводит проверку после падения наледи с крыши школы на ребенка

На школьницу из Сургутского района с крыши упала наледь: ребенок госпитализирован
Фото: pixabay.com

В поселке Федоровский (Сургутский район) на 11-летнюю девочку с крыши школы упала снежная наледь. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами. На данный момент начала прокурорская проверка.

«Прокуратурой в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям руководства школы, а также соблюдения требований закона при организации проведения уборки крыши от снега и наледи. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки взял на контроль прокурор округа. По данному факту правоохранительными органами также проводится доследственная проверка», – сообщили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 112, комментариев: 0

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