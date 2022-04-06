Пассажира с 1,6 млн рублей задержали в аэропорту Сургута

В аэропорту Сургута задержали мужчину, который попытался вывезти за границу в ручной клади 1,6 млн рублей. Деньги не были задекларированы, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«В аэропорту города Сургута таможенники обнаружили 1 млн 585 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади авиапассажира. Мужчина прошел регистрацию на рейс „Сургут-Худжанд“ и следовал через „зеленый“ коридор зала вылета, где его остановили сотрудники Тюменской таможни», — говорится в сообщении пресс-службы.

Из всей суммы мужчине вернули 840 тыс. рублей, что эквивалентно 10 тыс. долларам, а 745 тыс. изъяли — они стали превышением нормы беспошлинного провоза. Также против мужчины возбудили административное дело (Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств). Ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 31 марта россияне попытались незаконно вывезти с территории страны более 100 млн рублей. Чаще всего они пытались вывезти деньги в Турцию, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии.

В начале марта российские власти запретили вывозить из страны иностранную наличную валюту в сумме более 10 тыс. долларов. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне.