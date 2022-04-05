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Второклассники сургутской школы «Перспектива» переехали в новый корпус

Долгожданный корпус школы «Перспектива» в Сургуте начал работу

Второклассники сургутской школы «Перспектива» переехали в новый корпус
Фото: vk.com/filatov_surgut

С 4 апреля 202 второклассника сели за парты нового корпуса школы «Перспектива». На этой неделе в новом здании также будут учиться 143 четвероклассника. Остальные обучающиеся «переедут» 1 сентября 2022 года.

«Если мы смогли реализовать объект раньше, абсолютно неправильно ждать 1 сентября для начала его использования. Для нас праздник – это любой день года, когда ребята сели за парты в новой школе. Проект качественный, а самое главное, удалось реализовать широкий набор – здесь и бассейн, и тир, и современные классы», – подчеркнул мэр Сургута Андрей Филатов.

«Перспектива» крайне востребована – она славится усиленной программой образования. Кроме того, в данном районе мало школ шаговой доступности. Строительство нового корпуса позволило решить множество проблем, среди которых: разгрузка второй смены и возможность получения дополнительного образования.

«Теперь дети смогут продолжить учебу в привычном месте, до этого родителям было необходимо искать новую школу. Понятно, что многие переживали, как их ребенок сумеет адаптироваться», – рассказала директор департамента образования Ирина Замятина.

По словам главы общеобразовательной организации Елены Запольской, старый корпус, вероятнее всего, останется для начальных классов. В новом здании пока будут обучаться ребята из 3-6 классов. На сегодняшний день ведется набор преподавательского состава для старшеклассников.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 124, комментариев: 0

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