7200 заявлений подано на поступление в первые классы школ Сургута

Сургут вновь бьет рекорды по числу первоклассников: по словам директора департамента образования Ирины Замятиной, на сегодняшний день подано 7200 заявлений на поступление в учебные организации. Напомним, что в 2021 году 6900 детей стали школьниками.

«Родители, видимо, волнуются, чтобы их дети обязательно пошли в школу. И подают по нескольку заявлений за раз. Дубли, конечно, есть. Всего подано порядка 7800 заявок, но повторяющиеся были отфильтрованы, и число сократилось. Мы прогнозировали 6500 первоклассников, но точную статистику мы узнаем ближе к 30 июня», – пояснила Замятина.

Больше всего популярностью у родителей пользуются 9, 31 и 45 школы. Это связано не только с усиленной подготовкой детей по отдельным предметам – в районах, где расположены данные общеобразовательные организации, идут активные застройка и заселение.