СГМУП «ГТС» опубликовала график отключения горячей воды в 2022 году

Со 2 июня в Сургуте начнется первый этап отключения горячего водоснабжения. Актуальный график производства ремонтных и регламентированных работ в межотопительный период на 2022-2023 годов опубликовали на официальном сайте СГМУП «ГТС».

Первыми кипятить воду начнут жители микрорайонов № А, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 11Б, 37, «Кедровый лог» и «Квартал А». Как и прежде, отключение будет длиться две недели.

Напоминаем, что на сайте www.surgutgts.ru работает онлайн-сервис, с помощью которого можно оперативно и легко получить информацию о сроках отключения горячей воды.