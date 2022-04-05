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​Автосервисы на Профсоюзной, 37 будут ликвидированы этим летом

В Сургуте снесут несколько незаконных строений

​Автосервисы на Профсоюзной, 37 будут ликвидированы этим летом
Фото: maps.yandex.ru

К августу Сургут лишится сразу нескольких «достопримечательностей» — речь о торговых и сервисных объектах, которые появились в городе с незапамятных времен, но не стали от этого законными.

Так, по словам заместителя начальника контрольного управления администрации города Максима Салия, в списке на удаление — в том числе знаменитый «профсоюзный шанхай»: рынок, шиномонтажки, магазинчики дисков и шин на Профсоюзов, 37. Все необходимые процедуры, которые предшествуют сносу, уже пройдены — осталось подождать, когда владельцы освободят помещения.

Справка: 28 объектов в Сургуте признаны несанкционированными и подлежащими сносу. Из них в августе 2022 года будут снесены четыре.


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Сегодня в 09:38, просмотров: 145, комментариев: 0

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