В Сургут идет теплая погода

Весна наконец придет: со следующей недели в Сургуте установится теплая погода — термометры начнут показывать плюсовую температуру. Так, по данным информера «Яндекс.Погода», уже в понедельник днем ожидается до +7. Впрочем, дело усугубится снегом и дождем — осадки ожидаются в первой половине недели.

Напомним, что с последствиями зимних снегопадов уже начали работать дорожники и коммунальщики: как ранее сегодня сообщал siapress.ru, до 25 апреля в Сургуте будет идти генеральная уборка.