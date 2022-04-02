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Первый в регионе Центр социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан открылся в Сургуте

В Сургуте мигрантам помогут быстрее адаптироваться к местному менталитету и в трудоустройстве

Первый в регионе Центр социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан открылся в Сургуте
Фото: администрация Сургута

В Сургуте открыли первый в регионе Центр социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Ежемесячно организация планирует обслуживать от трех до четырех тысяч мигрантов по улице Быстринская, 3.

«Центр направлен на оказание услуг иностранным гражданам по оформлению документов для осуществления трудовой деятельности. Самые крупные миграционные процессы на территории округа проходят именно в Сургуте. Возможность трудоустроиться и работать на благо города и округа – и есть цель этого учреждения», – подчеркнул заместитель директора департамента внутренней политики Югры Сергей Пишуков.

В Центре иностранные граждане также смогут пройти медосмотр у специалистов и получить правовые консультации. Стоимость большинства услуг будет низкой, а некоторые из них – и вовсе бесплатными, благодаря субсидированию из городского бюджета.

«Планируем заключить соглашение с УМВД округа по предоставлению государственных услуг, которое станет гарантом по коррупциогенному фактору и приведёт к снижению числа правонарушений в миграционной среде», – отметил начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Дмитрий Печенкин.

В дальнейшем Центр адаптации и интеграции мигрантов планируют расширить перечень услуг. Кроме того, администрация города задумалась о создании еще одной подобной организации.

Напоминаем, что в прошлом году в Сургут приехали около 15 тысяч иностранных граждан. Из них 60 процентов прибыли в город с целью трудовой деятельности.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 157, комментариев: 0

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