Жительница Сургута доверилась мошеннику и потеряла около 1 миллиона 800 тысяч рублей

Сургутянка получила предложение приобрести криптовалюту от незнакомца в мессенджере. 34-летняя женщина перевела деньги за электронную валюту на предоставленный мошенником номер счета и потеряла почти два миллиона рублей.

«Жительница города, не подозревая об истинных намерениях собеседника, в онлайн-приложении банка осуществила перевод по указанному номеру счёта. Далее заявительнице поступило уведомление о том, что с ее счета одной транзакцией произошло списание общей суммой около одного миллиона 800 тысяч рублей. В дальнейшем криптоактив женщиной получен не был, злоумышленник на связь не выходил», – сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Кража».