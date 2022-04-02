16+
Логотип Сиапресс
USD  83,4285   EUR  92,1468  

Новости

Больше новостей
Инфляция для вас - это...
Комментировать
0
Сколько должен стоить доллар?
Комментировать
0
Вам хочется шутить в День смеха?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте продолжается производство деталей для нефте- и газопроводов

Сургутский завод деталей для нефте- и газопроводов планирует расширение

В Сургуте продолжается производство деталей для нефте- и газопроводов
Фото: siapress.ru

В Сургуте продолжается развитие местного бизнеса. Так, например, в муниципалитете с 2019 года существует завод «НефтеГазДеталь», который производит комплектующие для нефте- и газопроводов. Они создаются, в основном, с помощью российского оборудования и материалов.

«Наша втулка служит именно для защиты сварных соединений трубы изнутри. Пока что изготавливаем в ручном режиме, но это не мешает нам выдавать 250 штук в суточный цикл, за смену. Мы сейчас занимаемся поисками оборудования, опять же, импортозамещенного, для увеличения этих объемов в дальнейшем», — подчеркнул начальник производства ООО «НефтеГазДеталь» Анатолий Гречишников.

На данный момент руководство подумывает о расширении – заказов становится больше, необходимо увеличить мощности. Кроме того, это позволит увеличить рабочие места. За помощью планируют обратиться к властям округа.

«Есть два варианта: или мы покупаем оборудование на определенную сумму, нам половину компенсируют, либо дается займ до 300 миллионов под 3% годовых, а само тело займа нужно оплачивать с третьего года. То есть, мы условно взяли займ, закупили оборудование, площади какие-то, все это разместили, начали производить, с третьего года пользования этим займом мы уже начинаем в полной мере оплачивать. В принципе, 3% годовых в наших реалиях — очень хорошая ставка», — рассказал директор ООО «НефтеГазДеталь» Алексей Кузнецов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:36, просмотров: 33, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 2043
  2. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов 1430
  3. ​Аномальные погодные условия проверили городскую энергосистему на прочность 1153
  4. В Нижневартовске на школьника напали две бездомные собаки 1123
  5. Трехдневному малышу с артезией пищевода сделали срочную операцию в Нижневартовске 980
  6. Семь машин столкнулись в Нефтеюганском районе накануне 972
  7. Пьяный водитель из Тюменской области пытался дать взятку в 500 рублей сотруднику ДПС 884
  8. ​Банк Уралсиб бессрочно продлил действие своих карт 771
  9. Наталья Комарова озвучила масштабы средств, выделенных на помощь гражданам и бизнесу 662
  10. ​Талантливо прожить детство: от теории к практике 395
  1. ​Второй мост через Обь построят на год позже 3044
  2. ​Спасти вокзал 2929
  3. Число зараженных омикроном в Югре увеличилось 2751
  4. ​Сохраните мост! Сургутяне создали петицию в защиту ж/д моста 2712
  5. Около 15 тысяч иностранных граждан приехали в Сургут в прошлом году 2598
  6. Вышкарь 2573
  7. В Югре пройдет «Час Земли» 2235
  8. В столице Югры трудовым мигрантам разрешили уходить с работы в мечеть на молитву 2212
  9. ​«Ашан» будет кормить 2133
  10. ​Россиянам начинают предлагать «пластиковые туры» – короткие поездки для открытия карт в иностранных банках 2072
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 18578
  2. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7168
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6997
  4. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 6535
  5. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5425
  6. Беспокойное сердце лидера 4966
  7. Потребительские патриоты 4894
  8. У жителя Нефтеюганска украли майнинг-ферму стоимостью больше двух миллионов 4716
  9. В Югре опять выявили более 1700 новых случаев ковида 4715
  10. ​Переобулись 4596

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика