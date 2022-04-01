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Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 апреля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 апреля? // АФИША

Не забудьте взять с собой маску!

2 апреля

Спектакль «Легенда о Гамлете»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Сильные шекспировские строки рядом с ярким пластическим действием; атмосфера елизаветинской эпохи и сложность современного бытия; минимум декораций и необычный занавес, который сам становится действующим лицом.

Это искренний и глубокий разговор со зрителем, без нравоучений и пафоса, но эмоциональный и открытый. И каждый сам, вслед за Гамлетом, делает выбор...

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Большой сольник в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

2 апреля в Невесомости свой первый большой сольник сыграет «ОГОЛЕННЫЙ ПРОВОД» - девичья (почти) панк-рок-группа, сочетающая драйвовую музыку с отвязными остросоциальными текстами.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 16+

Мастер-класс «Весна, весна на улице…»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Весна бывает только раз в году. Хотите оставить себе память о звонком апреле? Приходите на мастер-класс. Будем рисовать весну пастелью.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 235 рублей, взрослые – 340 рублей. 8+

3 апреля

Спектакль «Фабрика слов»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 11:00/13:00.

Мы так привыкли к тому, что вокруг нас слова-слова-слова. Что люди не всегда говорят то, что думают, а думают не то, что говорят. Что слова - недорогой товар, ведь можно говорить всё что угодно - ругать, обижать, клеветать - и частенько оставаться безнаказанным. Слова потеряли некую свою сакральную ценность. Их так много вокруг, но в них так мало смысла! А что, если наоборот? Слов не будет практически совсем. Как тогда обойтись без них, как выразить то, что на душе? Особенно если сказать хочется очень много, а слов подходящих нет!

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс по вокалу от Михаила Касымова

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 14:00.

Ты профессиональный вокалист, ученик, любитель или преподаватель вокала? Тогда эта информация для тебя! Не пропусти мастер-класс по вокалу Михаила Касымова.

Михаил Касымов - вокальный тренер популярных российских исполнителей, вокальный наставник проекта «Песни на ТНТ», артист, музыкант, кастинг-директор TV-проектов, спикер музыкальных форумов / г. Москва

В программе:

  • введение в европейскую методику CVT: теоретический и практический блок (распевки, дыхание, техника),
  • психологический блок (мотивация, зажимы и способы их устранение),
  • путь от вокалиста до артиста (кастинги, проекты, работа с авторским материалом, запись на студии, кейсы работы с артистами),
  • разбор 2-3 песен участников в рамках мастер-класса.

Каждый участник получит сертификат о прохождении.

Телефон для справок: 8 (3462) 240-280. Цена билета: 2000 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «КУКЛЫ НЕРЫМ-ЯХ»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

03 апреля в 12:00 состоится второй мастер-классе по изготовлению традиционной куклы группы ханты «Нерым-ях» (Болотный народ). В этот раз участники изготовят куклы-растения и куклы-деревья.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+


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Сегодня в 11:01, просмотров: 87, комментариев: 0

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