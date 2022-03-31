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​Глава Белого Яра ушла в отставку

Елена Никифорова, возглавлявшая Белый Яр, покинула свою должность

​Глава Белого Яра ушла в отставку
Фото: vestniksr.ru

Глава Белого Яра покинула должность: об отставке Елены Никифоровой сообщил «Вестник» со ссылкой на администрацию Сургутского района. По словам источников издания, в заявлении об уходе по собственному желанию стоит дата 31 марта этого года, и.о. главы поселка остается Максим Виер — он занял эту должность в связи с временным отстранением Елены Никифоровой, которое произошло в сентябре 2021 года.

Напомним, что в отношении чиновницы заведено уголовное дело, поводом для которого стали факты выделения муниципального жилья на условиях служебного найма гражданам, не имеющим в соответствии с положением программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района» права на улучшение жилищных условий. При этом сама Елена Никифорова настаивает, что признаков преступления нет: квартиры переданы поселению и для переселения участников программы, и в фонд служебного жилья, который не пополнялся несколько лет. Назначение у этих квартир было разное, подчеркивает чиновница.

Тем не менее, теперь Белый Яр определится с новым главой. «Согласно закону, досрочные выборы проходят не позднее, чем через шесть месяцев, после сложения главой территории полномочий, — сообщили в управлении общественных связей и информационной политики администрации Сургутского района. — Соответственно, мы попадаем на единый день голосования. Выборы состоятся в сентябре, объявлены они будут советом депутатов поселения в июне».


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31 марта в 18:42, просмотров: 690, комментариев: 0

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