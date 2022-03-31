СГЭС предупредили об отключении электричества из-за специальных работ

С 31 марта 23:00 по 1 апреля 01:00 жители 8, 9 и 10 микрорайонов Сургута останутся без электроэнергии в связи с реконструкцией оборудования на подстанции.

Сегодня ночью специалисты СГЭС будут проводить работы на распределительной подстанции (РП) – 114, которая питает 8, 9 и 10 микрорайоны (улицы Энергетиков, Просвещения, Гагарина, Энгельса). Работы связаны с реконструкцией энергообъекта для повышения надёжности электроснабжения потребителей.