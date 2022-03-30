В Молодежную палату Сургута вошли 25 из 33 кандидатов

В Думе Сургута на седьмом заседании утвердили состав Молодежной палаты. В нее вошли 25 кандидатов: Александр Ашарин, Иван Барсов, Екатерина Бежан, Владислав Брылеев, Виктория Джабарова, Владислава Домахина, Сергей Захаров, Юлия Клочкова, Армен Кочарян, Данила Кравчук, Дмитрий Кузнецов, Анатолий Кураев, Ксения Малашевская, Денис Негру, Анар Нематов, Никита Никешин, Анастасия Обухова, Фаррух Рузиматов, Дмитрий Северчуков, Вячеслав Сорокин, Олег Тарасов, Вадим Харабарь, Юрий Харбака, Павел Юрков, Темирулан Юсупов.

«В организационный комитет по формированию Молодежной палаты при Думе города Сургута седьмого созыва были представлены документы на 33 кандидата. По итогам рассмотрения документов, в соответствии с Положением организационный комитет принял решение о несоответствии представленных документов установленному порядку выдвижения в отношении шести кандидатов. Двумя кандидатами поданы заявления о самоотводе», – рассказал председатель муниципального парламента Максим Слепов.

О том, кто возглавит палату станет известно 8 апреля на первом заседании. Его выберут сами члены Молодежной палаты.